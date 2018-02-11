Понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура по жертвам катастрофы Ан-148

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу Орска.

Распоряжение о дне траура дал губернатор области. В настоящее время решаются вопросы организации процедуры опознания погибших их родственниками.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет "Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.

Сообщается, что пассажирский самолет Ан-148, который летел из Москвы в Орск, разбился в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.-0-