Порт Антверпена эвакуировали из-за пожара

В Бельгии в порту Антверпена загорелся склад с сульфидом никеля. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Суда, пришвартованные в порту, и предприятия в радиусе 1,8 км эвакуированы. Вредный для людей дым распространяется на соседние районы. Власти рекомендуют жителям закрыть окна.

Причина возгорания неизвестна. О погибших и пострадавших не сообщается.