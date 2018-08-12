Порт Антверпена эвакуировали из-за пожара

В Бельгии в порту Антверпена загорелся склад с сульфидом никеля. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.
Суда, пришвартованные в порту, и предприятия в радиусе 1,8 км эвакуированы. Вредный для людей дым распространяется на соседние районы. Власти рекомендуют жителям закрыть окна.
Причина возгорания неизвестна. О погибших и пострадавших не сообщается.
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