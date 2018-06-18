Пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах введут в РФ не ранее 2020 года

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов России в целом согласно с предложением Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, как отметил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов, вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС.

Алексей Сазанов также уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля 2018 года порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1000 евро до 500 евро. "Посмотрим, потом будем уже двигаться дальше, получая обратную связь", - отметил он.

Как сообщает газета "Ведомости", ФТС ранее направила в Минфин России предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Согласно подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд российских рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.-0-