После пожара в Кемерово в больницах остаются 15 пострадавших, погибли 64 человека

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара в Кемерово 25 марта на стационарном лечении остаются 15 пострадавших. По последним данным МЧС, жертвами трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей, сообщают информагентства.
Сегодня в Кемерово прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который посетит место трагедии и заслушает доклады представителей экстренных служб и руководителей региона.
В настоящее время ведется расчистка торговых помещений, которая должна завершиться в полдень по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Задержаны лица, в том числе арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживающей ТЦ "Зимняя вишня".
В связи с трагедией в регионе с сегодняшнего дня объявлен траур, который продлится до 29 марта.-0-
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