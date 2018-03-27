После пожара в Кемерово в больницах остаются 15 пострадавших, погибли 64 человека

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара в Кемерово 25 марта на стационарном лечении остаются 15 пострадавших. По последним данным МЧС, жертвами трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей, сообщают информагентства.

Семьям погибших и пострадавшим в Кемерово выделят 76 млн российских рублей Согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в 1 млн рублей на каждого погибшего. Те, кому в результате пожара причинен вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Сегодня в Кемерово прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который посетит место трагедии и заслушает доклады представителей экстренных служб и руководителей региона.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово "С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России", - говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.

В настоящее время ведется расчистка торговых помещений, которая должна завершиться в полдень по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Задержаны лица, в том числе арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживающей ТЦ "Зимняя вишня".

В связи с трагедией в регионе с сегодняшнего дня объявлен траур, который продлится до 29 марта.-0-