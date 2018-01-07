После столкновения судов у берегов Китая пропали без вести более 30 человек

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После столкновения двух судов у берегов Китая пропали без вести десятки человек, сообщают информагентства.
Инцидент произошел вечером 6 января у устья реки Янцзы. Столкнулись принадлежащий иранской компании нефтеналивной танкер Sanchi и гонконгский сухогруз CF CRYSTAL. Без вести пропали 32 члена экипажа танкера, большинство из них - граждане Ирана. Все люди, находившиеся на борту сухогруза, перевозившего 64 тыс. т зерна, спасены и находятся в безопасности.
В результате столкновения танкер охватило огнем. В районе аварии на поверхности воды образовалось масляное пятно.
Поиском пропавших без вести и устранением последствий разлива занимаются спасатели из Китая и Республики Корея.-0-
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