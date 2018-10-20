После взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине главному инженеру предъявили обвинение

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главному инженеру завода "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв, предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.
По версии следствия, главный инженер допустил в цех пиротехнических изделий людей, не имеющих на это соответствующих документов.
"По уголовному делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков", - сказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.-0-
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