После взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине главному инженеру предъявили обвинение

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главному инженеру завода "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв, предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.

По версии следствия, главный инженер допустил в цех пиротехнических изделий людей, не имеющих на это соответствующих документов.

В Гатчине завершили разбор завалов после взрыва на заводе В результате взрыва пострадали 11 человек, четверо из которых погибли. Еще два человек находятся в медицинских учреждениях. Для оценки состояния поврежденного здания будет задействован комплекс "Струна".

"По уголовному делу о взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков", - сказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.-0-