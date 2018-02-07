Последствия землетрясения на Тайване: без водоснабжения 35 тыс. квартир, разрушен отель

7 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС - Синьхуа/. По меньшей мере 35 тыс. квартир и частных домов лишены водоснабжения и еще около 200 остались без электроэнергии после произошедшего в ночь на 7 февраля землетрясения на востоке китайской провинции Тайвань.

Отмечается, что удар стихии стал мощнейшим по интенсивности афтершоков за последние 50 лет.

Сильные повреждения получила 11-этажная гостиница Marshal Hotel: три нижних этажа "сложились", из-за чего здание накренилось на 30 градусов от вертикали и буквально зависло в этом положении. Экстренные службы оцепили отель и при помощи спецтехники эвакуировали из здания по меньшей мере 116 человек. Подобная ситуация сложилась вокруг здания "Юньмэнь цуйди даша" - нижние три этажа обрушились, и строение накренилось почти на 45 градусов. Спасатели установили металлические балки и строительные краны для того, чтобы предотвратить дальнейший крен и провести эвакуацию. Всего в безопасные районы эвакуированы около 400 человек.

Местные власти объявили об отмене 7 февраля занятий в учебных заведениях. Приостановлена работа всех предприятий в зоне бедствия. Повреждены два моста и ряд дорог, движение на некоторых участках скоростного шоссе Суао-Хуалянь остановлено.

Землетрясение произошло около полуночи по местному времени у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в административном центре - Тайбэе. По данным Китайского сейсмологического центра (материковый Китай), амплитуда наиболее сильных толчков достигала 6,5. Эпицентр землетрясения находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. Всего с полуночи в этом районе Тайваня было зафиксировано по меньшей мере 104 повторных подземных толчка. Как сообщил информационный портал "Сина", магнитуда двух наиболее сильных афтершоков составила 5,4, еще одного - 5,2.

Согласно последней информации, в результате землетрясения 4 человека погибли, 225 получили ранения. Судьба 145 жителей остается неизвестной: с ними не удается установить связь и определить их местонахождение. -0-