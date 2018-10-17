Пострадавших от землетрясения в Индонезии переселят в безопасные районы страны

17 октября, Минск /БЕЛТА - Антара/. Власти Индонезии намерены расселить жителей регионов провинции Центральный Сулавеси, пострадавших от землетрясения, в более безопасные районы страны.

Индонезийское правительство разработало генеральный план реконструкции пострадавших от землетрясения районов страны. В нем отмечено, что жители провинции Центральный Сулавеси, наиболее пострадавшей от стихийного бедствия, будут расселены в безопасные регионы страны. Новые дома в районах, подвергшихся землетрясению, цунами и сходам оползней, возводить не планируют.

Руководитель Национального земельного агентства Софьян Джалиль отметил, что профильные ведомства оценят возможность проживания в регионах около города Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси).

Тысячи пострадавших от землетрясения в провинции Сулавеси все еще остаются в палатках и временных убежищах.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло мощное землетрясение. На Палу также обрушилось цунами. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия превысило 2 тыс. Пострадавшими при землетрясении числятся более 10 тыс. человек, состояние 2,5 тыс. из них оценивается как тяжелое.-0-