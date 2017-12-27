Потеряна связь с ангольским спутником "Ангосат"

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. С ангольским спутником "Ангосат" пока не удалось установить связь, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока связи со спутником "Ангосат" нет, разбираемся с ситуацией", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения данной информации еще нет.

Также источник рассказал, что связь с ангольским спутником "Ангосат" была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей. "После разделения с разгонным блоком "Фрегат" все было штатно, включилась собственная система ориентации спутника, поступала телеметрия в полном объеме. Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия", - сказал собеседник.

Между тем специалисты считают, что связь с "Ангосатом" может быть восстановлена, после чего спутник вернется к штатной работе. "Это довольно стандартная ситуация, такое иногда случается, - отметил источник. - Естественно, есть шансы на то, что связь и телеметрия со спутником будут восстановлены и он продолжит работу в штатном режиме".

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22.00 по минскому времени с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 6.54 по минскому времени произошло отделение аппарата от разгонного блока.

"Ангосат" создан на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 кг. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.-0-