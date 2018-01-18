Потоп в США уничтожил рукописи Стивена Кинга

В городе Бангор, штат Мэн, в книжном магазине Gerald Winters & Son произошел прорыв трубы. В заведении хранились около 2 тыс. редких книг, включая рукописи писателя Стивена Кинга, передают информационные агентства.
Редкие издания "короля ужасов" хранились в подвале. В результате затопления большинство из первых и выпущенных ограниченным тиражом книг, подписанных автором, оказались под водой.
В коллекции владельца магазина Джеральда Уинтерса были также книги, подписанные писателями Джоном Толкиеном и Джорджем Мартином. А некоторым из хранившихся изданий более 80 лет.
В основном коллекционные издания Уинтерс показывал гостям и покупателям и не собирался их продавать. Книги оказались в подвале из-за ремонта в магазине.
Стивену Кингу также стало известно о постигшей хозяина беде. Он заявил, что "шокирован произошедшим".
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