Пожар на границе Кыргызстана с Казахстаном не могут потушить уже 10 дней

8 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар - Казинформ/. На границе между Кыргызстаном и Казахстаном уже десятые сутки продолжаются пожары.

К борьбе с огнем Кыргызстан привлек 513 человек, Казахстан - 148 человек, 18 единиц техники и один вертолет Ми-171 АО "Казавиаспас" КЧС МВД Казахстана с водосбрасывающим устройством.

"Одной из сложнейших задач является тушение пожаров в труднодоступных горных районах, ущельях, - пояснили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана. - Обнаружив очаг пожара в таких местах, которые исключают возможность доступа пожарной техники к очагу возгорания, огнеборцы преодолевают труднопроходимые горные тропы в несколько километров с ранцевыми огнетушителями и другими подручными средствами, предотвращают распространение огня, а также ликвидируют большие участки возгораний".

По информации МЧС Кыргызстана, пожар на горном летнем пастбище Алмалуу (Кыргызстан) начался еще 28 июля, возгорание удалось потушить 4 августа. Однако уже 5 августа огонь вновь охватил пастбище, перекинувшись на территорию Жамбылской области, в труднодоступную горную местность ущелья Кайындысай (Казахстан).-0-