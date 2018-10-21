Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе ликвидирован

21 октября, Москва, /БЕЛТА-ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15.33 пожар ликвидирован. Остаются на дежурстве два пожарных отделения для проливки конструкций", - отметили в МЧС.

Как сообщалось, пожар вспыхнул ночью 21 октября в цехе электролиза на металлургическом заводе "Электроцинк", площадь пожара составила 4,5 тыс. кв.м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы, среди персонала жертв нет.-0-