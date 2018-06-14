14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года, сообщает ТАСС.

Правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст в РФ до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Отмечается, что переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Дмитрий Медведев. Он заверил, что "изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно". В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. "У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", - добавил премьер-министр.

По словам Дмитрия Медведева, это позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.

Премьер-министр России также предложил сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий граждан.

Дмитрий Медведев заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока. "В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", - отметил он.-0-