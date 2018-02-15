Премьер-министр Эфиопии подал в отставку

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хайлемариам Десалень, занимавший пост премьер-министра Эфиопии, подал прошение об отставке, сообщает ТАСС.

Хайлемариам Десалень является лидером правящей в стране коалиции "Революционно-демократический фронт эфиопского народа". Он назвал причиной своей отставки серьезный политический кризис в стране, который спровоцировал массовые беспорядки.

В официальном заявлении премьер-министр выразил надежду, что с его уходом в стране будут проведены реформы, способствующие установлению мира и спокойствия в Эфиопии. Хайлемариам Десалень планирует оставаться на посту до тех пор, пока не будет определен его преемник.

Ранее в Эфиопии было объявлено о реформах, направленных на снижение накала антиправительственных выступлений в штатах Амхара и Оромия, продолжающихся с 2015 года. С октября 2016-го по август 2017 года в стране действовал режим чрезвычайного положения. В ходе массовых беспорядков за это время погибли более 600 человек.-0-