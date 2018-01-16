Премьер-министр Румынии подал в отставку

Михай Тудосе, занимавший пост премьер-министра Румынии, объявил в понедельник о своей отставке. Национальный исполком Социал-демократической партии чуть раньше проголосовал за лишение его политической поддержки.

На данном посту Тудосе пробыл в течение шести месяцев. Его отставка, как полагают эксперты, связана с противоборством двух группировок внутри СДП. Одну из них возглавляет Тудосе, а другую - партийный лидер Ливиу Драгня.

Последний имеет судимость и находится под следствием по двум другим делам. Это помешало Драгне занять пост премьера в прошлом году.

Заседание исполкома правящей партии пройдет во вторник. Президент Румынии Клаус Йоханнис может утвердить кандидатуру, выдвинутую альянсом СДП-АЛДЕ или предложить свою. Если согласие не будет достигнуто с двух попыток, будут назначены досрочные парламентские выборы.