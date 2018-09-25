Премьер-министр Швеции отправлен в отставку

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Швеции проголосовал за отставку премьер-министра Стефана Лёвена. Об этом сообщает BBC.

Из 349 членов парламента за отставку премьера проголосовали 204. Против ставленника левых партий проголосовали депутаты от умеренной и крайне правой оппозиции. Стефан Лёвен занимал пост премьер-министра с 2014 года.

Теперь спикер парламента Андреас Норлен должен предложить новые кандидатуры премьеров. Как ожидается, этот процесс может занять несколько недель. В это время Стефан Лёвен будет оставаться на посту в роли переходного премьера. Спикер может предложить в том числе и его кандидатуру.

Отставки Лёвена добивались правые. Глава оппозиционной коалиции "Альянс" Ульф Кристерссон накануне голосования заявил, что Швеции нужно новое правительство, которому народ оказывает необходимую для реформ поддержку.

В шведском парламенте уже несколько лет доминируют два альянса - левоцентристская коалиция "Красно-зеленых" и оппозиционная правая коалиция "Альянс". По итогам парламентских выборов, прошедших в Швеции 9 сентября 2018 года, коалиция "Красно-зеленых", включающая и Социал-демократическую партию Лёвена, получила 144 кресла, а "Альянс", состоящий из четырех умеренно правых фракций, - 143. Третьей по величине фракцией стали крайне правые "Шведские демократы", не входящие ни в одну из коалиций. У них 62 места. Партия Лёвена при этом продемонстрировала самый низкий результат за несколько десятилетий.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность премьера считают лидера правой Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

Как сообщает Еuronews, сразу после голосования спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил, что уже 27 сентября начинает переговоры с лидерами парламентских фракций по выдвижению кандидатуры на пост премьер-министра.

Если четыре попытки сформировать правительство потерпят неудачу, парламентские выборы придется проводить снова - это будут первые такие перевыборы в истории Швеции.-0-