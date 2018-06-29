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СМИ Беларуси

Премьер-министр Таиланда прибыл к пещере, где пропали школьники из футбольной команды

В мире 29.06.2018 | 11:05
Спасатели приступили к бурению. Скриншот из видео ТАСС
Спасатели приступили к бурению. Скриншот из видео ТАСС

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прибыл к пещере Кхао Луанг, где продолжается операция по спасению пропавших 12 школьников и тренера футбольной команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

Отмечается, что премьера сопровождали заместитель премьер-министра Чатчай Сариканъя и министр внутренних дел Анупонг Паочинда.

Премьер встретился с родственниками пропавших детей, которые не первый день ночуют возле затопленной пещеры. "Вы должны быть уверены в физической форме ваших детей и возможностях спасательной команды", - сказал Прают Чан-Оча. Он высказал слова благодарности работникам СМИ за то, что они информируют общественность о поисковой операции и придают большое значение освещению этой темы.

Футбольная команда пропала в пещере Кхао Луанг в ТаиландеФутбольная команда пропала в пещере Кхао Луанг в Таиланде
Предположительно, тренер и футболисты могут до сих пор находиться внутри подземелья.

Сегодня уровень воды в пещере немного снизился, что позволило спасателям возобновить работы. Продолжается откачка воды. Американские специалисты применяют ультразвуковые датчики для подводной навигации в мутной воде, а также тепловизоры. Ожидается прибытие еще одного подразделения военных Таиланда с дополнительным оборудованием.

Спасатели планируют сбросить в водные пути возле пещеры сумки с едой, водой и мобильными телефонами, а также инструкциями к дальнейшим действиям. Специалисты надеются, что благодаря течению пропавшая группа сможет найти посылки. Полицейские тем временем вместе с волонтерами продолжают искать новые входы в подземелье.

Ранее сообщалось, что в пещере Кхао Луанг пропала группа из 13 человек. 23 июня возле входа в пещеру были обнаружены мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. В местном футбольном клубе подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера Кхао Луанг простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.

Сначала сотрудникам национального парка Кхао Луанг удалось пройти внутрь примерно на 3 км, но они почти сразу были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход. Прибывшие 24 июня со специальным оборудованием спасатели не смогли пробраться дальше в пещеру из-за мутной паводковой воды. 25 июня к ним присоединился спецназ, который использовал беспилотники и устройства с тепловизорами. Позже в одной из камер пещеры были обнаружены следы пребывания школьников.-0-

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