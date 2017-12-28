Президент Италии распустил национальный парламент

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Италии Серджо Маттарелла 28 декабря распустил национальный парламент, сообщают информагентства, цитируя заявление президентской канцелярии.

Согласно итальянской конституции, перед роспуском парламента глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа.

Далее в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы. Дата будет определена на заседании Совета министров Италии.-0-