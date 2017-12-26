Президент Казахстана подписал Кодекс о таможенном регулировании

26 декабря, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", направленный на совершенствование системы таможенного регулирования, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кодекс расширяет перечень товаров, выпускаемых по заявлению до подачи таможенной декларации, а также синхронизирует процессы с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

В целях развития транзитного потенциала Казахстана Кодекс о таможенном регулировании предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций. В действующем кодексе предусматривалось завершение таможенного транзита в течение 24 часов, в новом же для завершения процедуры отведено не более 4 часов рабочего времени. Кроме того, в случае необходимости проведения таможенного досмотра транзитных грузов сроки их проведения сокращены с 10 до 5 дней.

Документом предусматривается компетенция правительства на запрет помещения под условный выпуск отдельных товаров, к примеру, детские товары, игрушки, предметы гигиены. То есть эти товары могут растамаживаться только при условии подтверждения безопасности путем предоставления сертификатов соответствия.-0-