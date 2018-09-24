Президент Кыргызстана намерен провести административно-территориальную реформу

24 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О мерах по проведению административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
Принимаемые меры административно-территориальной реформы должны быть направлены на децентрализацию государственной власти, создание эффективного механизма финансирования деятельности местного самоуправления, укрупнение отдельных административно-территориальных единиц с учетом социально-экономической целесообразности и решения задач развития регионов.
Указом определено, что разработка мер административно-территориальной реформы должна основываться на социально-экономическом районировании территории, учитывающем географические особенности, природные ресурсы, плотность населения территорий, зональность сельского хозяйства, хозяйственные связи и специализацию регионов.
До конца сентября 2018 года правительством Кыргызстана будет образована рабочая группа по административно-территориальной реформе с включением в ее состав депутатов парламента, сотрудников аппарата президента и аппарата правительства Кыргызстана, представителей соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, гражданского общества и независимых экспертов. Члены группы, в свою очередь, до конца года должны будут разработать и утвердить дорожную карту "поэтапного реформирования" административно-территориального устройства республики и оценить "эффективность предлагаемых мер реформы на основе социально-экономического районирования".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.45 BYN
|2.442 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0788 BYN
|2.081 BYN
|2.085 BYN
|RUB
|3.1389 BYN
|3.138 BYN
|3.155 BYN