Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

19 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ "Об отставке Правительства Кыргызской Республики", сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) выразил вотум недоверия правительству страны, и в соответствии с конституционным законом президент отправил правительство в отставку.

Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства страны.

Указ президента вступает в силу с момента подписания.-0-