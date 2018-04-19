Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

19 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ "Об отставке Правительства Кыргызской Республики", сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) выразил вотум недоверия правительству страны, и в соответствии с конституционным законом президент отправил правительство в отставку.
Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства страны.
Указ президента вступает в силу с момента подписания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5041 BYN
|2.476 BYN
|2.486 BYN
|USD
|2.0256 BYN
|2 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2925 BYN
|3.275 BYN
|3.295 BYN