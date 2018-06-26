Президент Македонии блокировал договор с Грецией о переименовании страны

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о новом названии страны - Республика Северная Македония. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В письме парламенту, которое было обнародовано 26 июня, Георге Иванов отметил, что не согласен с поправкой к Конституции об изменении государственного названия.

По его словам, соглашение с Грецией "угрожает национальной македонской идентичности". Он также указал, что, идя на компромисс, страна подчиняется воле Греции и оказывается в зависимости от нее. Также в письме говорится, что соглашение выходит за рамки резолюций Совета Безопасности ООН и не имеет конституционного основания.

Ранее, 17 июня, Греция и Македония подписали соглашение о переименовании македонского государства в Республику Северная Македония. Документ подписали главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. 20 июня парламент Македонии, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировал договор с Афинами, открыв путь к проведению в стране референдума об изменении официального названия государства. В качестве ответного шага Афины обязались не препятствовать вступлению Скопье в НАТО и ЕС.

Спор между Македонией и Грецией, причиной которого стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции, шел более двадцати лет. Греция добивалась необходимости изменения названия страны-соседки и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.-0-