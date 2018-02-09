Президент Республики Корея обменялся рукопожатием с главой делегации КНДР

9 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сегодня обменялся рукопожатием с номинальным главой КНДР Ким Ён Намом, который возглавляет официальную делегацию КНДР, прибывшую для участия в церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Лидер Республики Корея приветствовал делегацию КНДР на приеме, организованном 9 февраля в курортном городке Енпxен близ Пхенчхана для зарубежных официальных гостей Олимпиады. После рукопожатия Мун Чжэ Ин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам сфотографировались вместе для протокольного снимка.

Делегация КНДР во главе с Ким Ён Намом сегодня прибыла в Республику Корея. Она состоит из 22 человек, все они будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр.

Уже 10 февраля делегаты из КНДР прибудут в Сеул, где состоится их встреча с лидером Республики Корея. Местные СМИ не исключают, что в ходе переговоров Мун Чжэ Ину будет передано послание от Ким Чен Ына с приглашением посетить КНДР.-0-