Президент Республики Корея встретится с формальным главой КНДР

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады в Пхенчхане, обсуждается возможность общения один на один, сообщают информагентства.
Представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём расценил предстоящий визит высокопоставленной северокорейской делегации как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений с южным соседом. При этом в администрации выразили готовность к переговорам на высоком уровне с КНДР.
Ранее КНДР официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возглавит формальный глава государства - председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. По конституции он занимает должность главы КНДР, а лидер страны Ким Чен Ын считается высшим руководителем КНДР.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из Северной Кореи.-0-
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