Президент Республики Корея заявил о возможной приостановке совместных с США военных учений

14 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о возможности приостановки совместных с США военных учений, если это поможет в снижении напряженности и построении доверительных отношений с КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня администрацией южнокорейского лидера.

"Президент Мун Чжэ Ин сказал, что если КНДР будет приводить в жизнь меры по денуклеаризации и продолжать искренний диалог с Республикой Корея и с Соединенными Штатами, тогда южнокорейская сторона может пересмотреть свои подходы к военному давлению на КНДР в пользу построения обоюдного доверия", - говорится в сообщении.

КНДР и Республика Корея начали первые за 10 лет военные переговоры "Учитывая, что эта встреча проходит после долгого перерыва, нам необходимо добиться результатов", - сказал глава южнокорейской делегации Ким До Гюн. Он также подчеркнул, что результатов возможно будет добиться только совместными и согласованными усилиями сторон.

Администрация отмечает, что президент сделал это заявление в ходе прошедшего утром заседания Совета национальной безопасности.

На саммите между США и КНДР в Сингапуре 12 июня Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить совместные с Республикой Корея военные учения, назвав их "дорогими и провокационными", пообещав северокорейскому лидеру безопасность в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.-0-