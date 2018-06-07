При крушении лодки у берегов Туниса погибли 74 мигранта

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении лодки, которое произошло у юго-восточного побережья Туниса, погибли 74 мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную сегодня на сайте Министерства внутренних дел североафриканской республики.

Рыболовецкое судно с мигрантами на борту затонуло в ночь на 3 июня. Прибывшие на место ЧП подразделения Национальной гвардии и ВМС смогли спасти 68 мигрантов.

С 2015 года из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.-0-