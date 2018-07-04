При крушении парома у берегов Индонезии погибли 29 человек

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паром со 139 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 29 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на службу спасения.
Инцидент произошел днем 3 июля. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.
На месте крушения начались спасательные и поисковые операции. Сначала сообщалось о 24 погибших, в том числе детях. Несколько человек удалось спасти.
Согласно обновленным данным, количество погибших достигло 29 человек, 41 человек числится пропавшим без вести.-0-
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