При крушении самолета в Алжире погибли 257 человек - уточненные данные

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире погибли 257 человек. Как сообщает ТАСС, такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение.
Ранее Управление гражданской обороны Алжира сообщало, что в авиакатастрофе погиб 181 человек.
Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств трагедии.
Самолет ВС Алжира следовал по маршруту Буфарик - Тиндуф - Бешар. Однако через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике он упал. Сразу после падения самолет загорелся. -0-
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