При крушении самолета в Алжире погибли 257 человек - уточненные данные

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире погибли 257 человек. Как сообщает ТАСС, такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение.

Ранее Управление гражданской обороны Алжира сообщало, что в авиакатастрофе погиб 181 человек.

На борту разбившегося в Алжире Ил-76 было 105 человек, все погибли Согласно информации Алжирского информагентства АPS, самолет с военнослужащими на борту следовал в населенный пункт Бешар (юго-запад Алжира).

Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств трагедии.

Самолет ВС Алжира следовал по маршруту Буфарик - Тиндуф - Бешар. Однако через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике он упал. Сразу после падения самолет загорелся. -0-