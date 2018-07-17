При крушении военного вертолета в Республике Корея погибли 5 человек

17 июля, Пхохан /БЕЛТА - Ренхап/. На военно-морской базе в южнокорейском городе Пхохан разбился вертолет, в результате чего 5 человек погибли, 1 пострадал.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе базы, где вертолет совершал испытательный полет после ремонта. Сразу после падения вертолет загорелся.

Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.-0-