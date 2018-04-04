При пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" погиб человек

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в торговом центре "Персей для детей " в Москве погиб человек, сообщают информагентства со ссылкой на МЧС России.

Погибший являлся сотрудником торгового центра, он скончался в машине скорой помощи. При тушении огня также пострадали трое пожарных. Всего из здания были эвакуированы около 600 человек.

На данный момент возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 80 кв.м. Причины пока не установлены.-0-