При сходе лавины на востоке Турции погибли пятеро военных

По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в восточной части Турции при сходе лавины. Это произошло в провинции Битлис в ходе проведения контртеррористической операции против организации Рабочая партия Курдистана.
Также 12 человек получили ранения в результате аналогичного происшествия в уезде Хизан. Всех пострадавших эвакуировали на вертолете в больницы Битлиса.
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