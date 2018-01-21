При сходе лавины на востоке Турции погибли пятеро военных

По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в восточной части Турции при сходе лавины. Это произошло в провинции Битлис в ходе проведения контртеррористической операции против организации Рабочая партия Курдистана.

Также 12 человек получили ранения в результате аналогичного происшествия в уезде Хизан. Всех пострадавших эвакуировали на вертолете в больницы Битлиса.