При столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму погибли 5 человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли сегодня при столкновении электрички и микроавтобуса на переезде в Крыму, передают информационные агентства.
ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде недалеко от города Армянск. Маршрутка, в которой ехали 13 человек, столкнулась с пригородным поездом. В результате погибли пять человек, еще четверо пострадали.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на переезд перед электричкой.-0-
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