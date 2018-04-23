При стрельбе в кафе в Нэшвилле погибли 4 человека, поиски стрелявшего продолжаются

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при стрельбе в кафе в американском Нэшвилле (штат Теннесси) увеличилось до четырех. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

Полуобнаженный мужчина открыл огонь в ночь на 22 апреля в штате Теннесси. По данным полиции, нападавший был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. Сначала он застрелил двух человек на парковке кафе Waffle House, а затем открыл огонь внутри заведения. Три человека погибли на месте, четвертый был госпитализирован и умер в больнице. Правонарушителю 29 лет, зовут его Трэвис Рейнкинг. Полиция считает, что у нападавшего могут быть проблемы с психикой.

По словам специального агента представительства Секретной службы США в Нэшвилле Тодда Хадсона, стрелявший минувшим летом пытался попасть на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он проник в закрытую зону у Белого дома. Тогда Трэвис Рейнкинг был задержан, при обыске у него обнаружили и изъяли четыре вида огнестрельного оружия.-0-