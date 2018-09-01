1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При возгорании самолета в Сочи пострадали 18 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА-Новости.

Ранее было известно о шести пострадавших, четверо обратились к медикам. Пресс-служба аэропорта Сочи отмечает, что один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

Госпитализация потребовалась трем пассажирам, среди которых двое детей. Их здоровью ничто не угрожает.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair следовал из Москвы, ночью он при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в русло реки. У самолета разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель.

Получила повреждения носовая часть лайнера. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-