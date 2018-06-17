Причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Казахстане стало экстренное торможение

17 июня, Астана /БЕЛТА - ТАСС/. Пассажирский поезд Астана - Алматы сошел 17 июня с рельсов на юге Казахстана из-за экстренного торможения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - заявили в ведомстве. Для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта МИР.
Пассажиров сошедшего с рельсов состава отправили на ближайшую станцию на другом поезде. "Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана - Кызылорда", - рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Он уточнил, что сход шести пассажирских вагонов произошел в 13:25 по местному времени (10:25 мск) в Шуском районе на 1500-м км перегона Шыганак - Шу, три вагона опрокинулись.
"В результате пострадали четыре человека, один из которых погиб, их личности устанавливаются. На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи", - добавил представитель МВД.
В департаменте по ЧС Жамбылской области в связи с ЧП организована горячая линия.-0-
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