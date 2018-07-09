Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон крестили своего сына - принца Луи Артура Чарльза Кембриджского. Об этом сообщает BBC.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби провел обряд в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Принца окунули в серебряную купель, наполненную водой из реки Иордан.
На церемонии присутствовали брат молодого принца - принц Джорж, которому исполнилось четыре года, и сестра - трехлетняя принцесса Шарлотта.
Сообщается, что королева Елизавета II не смогла присутствовать из-за плотного графика.
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