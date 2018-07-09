Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон крестили своего сына - принца Луи Артура Чарльза Кембриджского. Об этом сообщает BBC.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби провел обряд в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Принца окунули в серебряную купель, наполненную водой из реки Иордан.

На церемонии присутствовали брат молодого принца - принц Джорж, которому исполнилось четыре года, и сестра - трехлетняя принцесса Шарлотта.

Сообщается, что королева Елизавета II не смогла присутствовать из-за плотного графика.