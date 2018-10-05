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Присуждающая Нобелевскую премию Шведская академия избрала новых членов

В мире 05.10.2018 | 16:29
Здание Шведской академии в Стокгольме. Фото EFE
Здание Шведской академии в Стокгольме. Фото EFE

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию, избрала новых членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный пресс-релиз организации.

Одно из пустующих кресел в Нобелевском комитете занял юрист Эрик М.Рюнессон, доктор права и доцент Академии торговли в Стокгольме. Второе вакантное место заняла писательница Джила Моссаед - автор двух романов и шести поэтических сборников на персидском языке.

Кандидатуры новых академиков одобрил король Швеции Карл XVI Густав.

В этом году от членства в Шведской академии отказались литераторы Клас Эстергрен, Челль Эспмарк, Петер Энглунд, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс, секретарь Сара Даниус и переводчик Сара Стридсберг. Причиной послужил скандал с утечкой информации, в котором оказались замешаны некоторые члены Нобелевского комитета по литературе. Огласка этого инцидента нанесла серьезный ущерб как репутации учреждения, так и престижу Нобелевской премии.

Из-за добровольной отставки целого ряда академиков в Нобелевском комитете по литературе не набрался кворум, необходимый для присуждения премии. Вручение литературной награды было решено перенести на 2019 год.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III. В ее состав избирается 18 членов и до 2018 года членство в академии было пожизненным. Король Карл XVI Густав изменил формулировку устава академии, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.-0-

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