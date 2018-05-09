Прокуратура Бельгии назвала причину эвакуации людей с вокзала в Брюсселе

Причиной эвакуации на Южном вокзале бельгийской столицы стал выстрел из огнестрельного оружия, произведенный на перроне неустановленным лицом. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Брюсселя, сделанном после просмотра записей камер видеонаблюдения.
Ранее полиция назвала причиной инцидента взрыв петарды. Теперь правоохранители ведут поиск стрелявшего.
"По данным записей с камер видеонаблюдения на вокзале Брюссель-Миди (Южный вокзал), неизвестный произвел выстрел в направлении земли в среду после 17:00. Подозреваемый после этого покинул вокзал. Никто не пострадал, ведется активный розыск подозреваемого", - отмечено в заявлении прокуратуры
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