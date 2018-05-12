Публичное закрытие ядерного полигона Пхунгери в КНДР состоится 23-25 мая

12 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Публичная церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР пройдет в один из дней в период между 23 и 25 мая. Об этом в субботу, как сообщило агентство ЦТАК, объявил МИД КНДР.

Ведомство отмечает, что дата проведения церемонии закрытия полигона будет зависеть от погодных условий. Сейчас Пхеньян ведет соответствующие технические приготовления, подчеркнули в МИД.

В ведомстве также сообщили, что присутствовать на церемонии смогут журналисты только из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании. Это условие МИД объяснил "ограниченным пространством" на самом ядерном полигоне.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме. Ким Чен Ын обещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за процессом закрытия полигона.-0-