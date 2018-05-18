Путин: для урегулирования кризиса в Украине важны минские соглашения и "нормандский формат"

18 мая, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в необходимости сохранения минских соглашений и "нормандского формата" для урегулирования кризиса в Украине. Об этом глава российского государства заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Коснулись положения дел на Украине. По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования", - сказал Владимир Путин.

"И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске", - отметил российский лидер.

"Мы считаем "нормандский формат" важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, Россия готова работать в этом формате. Мы считаем его очень важным, и на сегодняшний день замены ему нет. Мы (во время переговоров с Меркель. - Прим. ТАСС) конкретную дату не обсуждали, но говорили о такой возможности", - добавил Путин.-0-