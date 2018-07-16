Путин и Трамп начали переговоры в Хельсинки

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что встреча началась с почти часовым опозданием. Изначально планировалось, что российский лидер прибудет в 13.00, а сами переговоры стартуют в 13.20.

Российский лидер первым прибыл к месту проведения встречи. В Розовом салоне дворца он оставил запись в книге почетных гостей, а затем провел некоторое время в комнате ожидания до приезда Дональда Трампа.

Американский лидер прибыл почти 30 минут спустя после президента России. Лидеры обменялись рукопожатиями. Затем оба президента проследовали в Готический зал, где начались переговоры.

Владимир Путин признался, что рад встрече с американским коллегой и намерен обсудить с ним отношения между Россией и США, а также мировые проблемы.

"У нас продолжаются постоянные контакты - мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире - их достаточно много", - сказал глава российского государства на встрече с Трампом.

Дональд Трамп со своей стороны заявил, что намерен обсудить со своим коллегой вопросы торговли, военных действий, а также ядерных вооружений. Президент США выразил надежду, что во время саммита удастся найти ответы на накопившиеся в двусторонних отношениях вопросы.

Беседа Путина и Трампа после открытой для СМИ протокольной части продолжится за закрытыми дверями. Как ранее сообщалось, протоколом на это мероприятие отведено полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет.-0-