Путин не будет выдвигаться на следующий срок

25 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в ходе встречи с руководителями мировых информагентств, организованной ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ", - подчеркнул глава государства, напомнив, что в основном законе ясно прописано, что президент может занимать пост не более двух сроков подряд.

"Сейчас у меня второй срок подряд… И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. И я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - заверил российский лидер.

Путин занимал пост президента в течение двух сроков в 2000-2008 годы. В 2008-2012 годы он работал премьер-министром во время президентства Дмитрия Медведева. Путин вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2012 года и стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется шестью годами. 7 мая 2018 года он вступил в должность второй раз подряд, его срок полномочий завершится 7 мая 2024 года.

После победы на выборах в марте Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на президентский пост в 2030 году, назвав это смешным: "Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!".-0-