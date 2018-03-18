Путин одерживает победу в первом туре на президентских выборах в России - данные exit poll

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу в первом туре на состоявшихся сегодня президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные exit poll, обнародованные сразу же после закрытия всех избирательных участков на территории страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным опросов на выходе из избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, за Владимира Путина отдано 73,9% голосов избирателей. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин - 11,2%. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 6,7%, за телеведущую Ксению Собчак, представляющую партию «Гражданская инициатива» - 2,5%. Остальные кандидаты набрали менее 2%: лидер «Яблока» Григорий Явлинский - 1,6%, бизнес-омбудсмен и председатель «Партии Роста» Борис Титов - 1,1%, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин - 0,8%, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин - 1%, лидер «Яблока» Григорий Явлинский - 1,6%.

ВЦИОМ опросил 161 тыс. человек в 81 субъекте, погрешность составляет 3%. Отказались участвовать в опросе 37%.

Согласно другому опросу, проведенному Фондом общественное мнение, за Владимира Путина отдано 77% голосов избирателей. На втором месте Павел Грудинин - 11,8%. За Владимира Жириновского проголосовали 5,9%, за Ксению Собчак - 1,8%. У остальных кандидатов менее 1% голосов.

Данные exit poll в значительной степени подтверждаются первыми результатами, оглашенными Центризбиркомом. После обработки почти 23% бюллетеней безоговорочно лидирует Владимир Путин - 72% голосов. На втором месте Павел Грудинин - около15%, на третьем Владимир Жириновский - почти 7%. У Ксении Собчак 1,5%, остальные кандидаты набрали около1%.

Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет. Порога явки избирателей нет, выборы признаются действительными при любом количестве проголосовавших. В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.-0-