Путин поблагодарил избирателей за поддержку на выборах президента России

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Владимир Путин поблагодарил избирателей за поддержку на прошедших 18 марта выборах президента России, передает корреспондент БЕЛТА.
Действующий президент России около 23 часов пришел на Манежную площадь, где был организован концерт. "Вижу в этом доверие и надежду людей", - прокомментировал он предварительные результаты голосования. При этом Владимир Путин заявил, что важной задачей является сохранение единства в российском обществе.
По данным Центризбиркома России, обработавшего 50,8% бюллетеней, за действующего президента проголосовали 75% избирателей.
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