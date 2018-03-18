Путин поблагодарил избирателей за поддержку на выборах президента России

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Владимир Путин поблагодарил избирателей за поддержку на прошедших 18 марта выборах президента России, передает корреспондент БЕЛТА.

Путин, по данным exit poll, одерживает победу в первом туре на президентских выборах в России По данным опросов на выходе из избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, за Владимира Путина отдано голосов 73,9% голосов избирателей.

Действующий президент России около 23 часов пришел на Манежную площадь, где был организован концерт. "Вижу в этом доверие и надежду людей", - прокомментировал он предварительные результаты голосования. При этом Владимир Путин заявил, что важной задачей является сохранение единства в российском обществе.

По данным Центризбиркома России, обработавшего 50,8% бюллетеней, за действующего президента проголосовали 75% избирателей.