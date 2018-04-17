ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат и Думейр - СМИ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат и Думейр, информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что ночью в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне армии Сирии.

Телестанция Al Manar сообщила об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.-0-