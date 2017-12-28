Разлив нефтепродуктов произошел в порту Мурманска

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтеразлив произошел вечером 28 декабря на территории АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) при буксировке танкера, сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы региона.

Сообщается, что у причала №41 второго грузового района при бункеровке транспорта FRIO Vladivostok танкером Kord Wind разлито около 3-4 кубометров нефтепродуктов.

На ликвидации последствий задействован спасательный катер "Маркаб" морской спасательной службы Росморречфлота. Выставляются защитные боны для исключения больших разливов нефтепродуктов.-0-