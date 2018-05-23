Развитие оборонной сферы является одним из приоритетов Казахстана - Назарбаев

23 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Развитие оборонной сферы вооруженных сил является одним из приоритетов Казахстана. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на открытии V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.

"Наша страна ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны. И мы в рамках ОДКБ то же самое стараемся делать", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, международная выставка KADEX стала полномасштабным событием, одной из эффективных площадок по укреплению оборонного потенциала и развитию военно-промышленного сотрудничества между странами.

"Программа насыщена по своему формату и содержанию и актуальна в условиях нарастающей глобальной геополитической нестабильности, которую мы наблюдаем", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 проходит в Астане 23-26 мая. Свою продукцию на выставке представят более 300 компаний из 30 стран мира. Белорусские экспоненты - а это 12 организаций, в том числе РУП "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" НАН Беларуси, ЗАО "НТЛАБ-СИСТЕМЫ", завод "Оптик", ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", ТОО "Мидивисана Инжиниринг", "Моготекс", научно-производственное республиканское унитарное предприятие "НИИ ТЗИ", разместят экспозиции как на самостоятельных стендах, так и стендах казахстанских партнеров.-0-