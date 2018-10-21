Реакция России на заявления Трампа по ДРСМД будет строиться на конкретике

21 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Реакция со стороны России на намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) требует изучения конкретных планов Вашингтона, на основе эмоциональных порывов действовать нельзя. Об этом заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия как-то реагировать на заявление американского президента по выходу США из ДРСМД. - Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться. Но еще раз подчеркиваю, что с наскока, в эмоциональном порыве такого рода решения просто нельзя принимать", - добавил Сергей Рябков.

Также замглавы МИД России отметил, что Россия осуждает "продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от нас уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности".

Выход США из договора, по мнению дипломата, был бы очень опасным шагом. "Видимо, неспособность и нежелание договариваться с нами на разумной основе подталкивают определенные силы в Вашингтоне к тому, чтобы вывести руководство страны на решение о формальном выходе из договора. Это было бы очень опасным шагом, который, я уверен, не просто не встретит понимания в международном сообществе, а вызовет серьезнейшее осуждение со стороны всех членов международного сообщества, которые привержены безопасности и стабильности и готовы работать над укреплением действующих режимов в сфере контроля над вооружениями", - добавил Сергей Рябков.

По его словам, Россия строго соблюдает положения ДРСМД и на протяжении многих лет указывает на нарушения этого соглашения со стороны Вашингтона. "Отсюда эти попытки представить дело так, будто Россия нарушает договор, который мы не просто не нарушаем, а соблюдаем самым строгим образом. И проявляем терпение, указывая на протяжении многих лет на вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США", - сказал дипломат.

Он отметил, что существование ДРСМД, по всей видимости, мешает планам США на тотальное доминирование и господство в военной сфере. А также выразил надежду, что прибывающий сегодня в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснит планы Вашингтона в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.-0-