Республика Корея и КНДР открыли совместный пункт связи в городе Кэсон

14 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и КНДР сегодня открыли пункт связи между своими странами в приграничном городе Кэсон.

"С 14 сентября Республика Корея и КНДР смогут проводить прямые консультации 24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам, связанным с достижением мира и процветания на Корейском полуострове", - заявил южнокорейский министр объединения Чо Мён Гё в своей поздравительной речи на открытии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие по 50 человек с каждой стороны. Ожидается, что в офисе будут работать 20 чиновников со стороны Республики Корея и 15-20 официальных лиц, представляющих КНДР.

Соглашение о создании совместного пункта оперативной связи в Кэсоне было достигнуто главой Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время первого за последние 10 лет саммита, состоявшегося 27 апреля. Ожидалось, что пункт связи запустят в августе, но открытие постоянно откладывалось.-0-