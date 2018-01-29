Республика Корея и КНДР приступают к реализации совместной предолимпийской программы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР приступают с этой недели к проведению совместных мероприятий по подготовке к зимней Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства объединения Республики Корея.

Отмечается, что с 31 января по 2 февраля спортсмены Севера и Юга проведут совместные тренировки по горным лыжам и лыжным гонкам. Также достигнута договоренность о проведении 4 февраля совместного культурного мероприятия во Дворце культуры в горах Кымгансан (в КНДР).

Представитель Министерства объединения также проинформировал, что 6 февраля северокорейский ансамбль "Самчжиён" в составе 140 человек прибудет в Республику Корея. Уже 8 февраля он выступит в Центре искусств в Канныне, а 11 февраля - в Национальном театре в Сеуле. 7 февраля в Республику Корея прибудут 230 северокорейских болельщиков и показательная группа спортсменов таэквондо из 30 человек. Состав и время приезда официальной делегации КНДР пока не определены.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Также представители Республик Корея и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года.-0-